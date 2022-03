Apple presenteert iPhone 13-telefoons met standaard 128GB aan opslag

Apple heeft op zijn eigen evenement de iPhone 13-telefoons gepresenteerd. Het gaat weer om vier telefoons. De goedkoopste modellen hebben nu 128GB aan opslag en een grotere accu, zo zegt Apple. De prijzen blijven hetzelfde.

De iPhone 13-modellen hebben dezelfde schermdiagonalen en resoluties als de iPhone 12-telefoons. Wel hebben de Pro-modellen een ltpo-oledscherm, waardoor die hogere verversingssnelheden ondersteunen. Dat gaat van 10Hz tot 120Hz. Apple noemt dat ProMotion, net als op de iPad Pro.

De schermen van de iPhone 13's hebben een maximale helderheid van 800 candela per vierkante meter. De Pro's komen tot 1000 candela per vierkante meter. Alle modellen gaan tot 1200 candela per vierkante meter bij hdr-weergave.

De nieuwe iPhones draaien op de A15 Bionic-soc met 15 miljard transistors. Dat is een 5nm-soc met twee kernen voor prestaties en vier zuinige kernen voor minder zware taken. De gpu heeft vier cores, maar de Pro-modellen krijgen een variant met vijf cores. De 'neural engine' heeft zestien kernen, terwijl de systeemcache twee keer zo groot is als in de voorganger A14 Bionic.

Apple heeft bij het camerasysteem alle iPhone 13-modellen de sensor van de iPhone 12 Pro Max gegeven, met de grotere 1/1,9"-sensor en optische beeldstabilisatie waarmee de sensor wordt bewogen in plaats van de lens. De ultragroothoeklens zou ook beter moeten presteren in de nieuwe generatie. De Pro-modellen hebben een camera met ultragroothoeklens met f/1,8-lens en autofocus. Die kan dienen als macrocamera en kan focussen op 2cm afstand.

De camera met telelens van de Pro-modellen hebben een 77mm-brandpunt in 35mm-equivalent. Dat is ongeveer drie keer vergroting ten opzichte van de primaire camera. Alle camera's op alle iPhones hebben ondersteuning voor Night Mode voor fotograferen bij weinig licht.

In video is er een portretmodus toegevoegd. Zo is de focus achteraf aan te passen en kan de software de achtergrond vervagen. Daarnaast komt ProRes-video-ondersteuning later dit jaar beschikbaar op de nieuwe telefoons. De iPhones hebben bij benadering hetzelfde ontwerp, al heeft Apple wel nieuwe kleuropties toegevoegd. Dat doet de fabrikant ieder jaar. Bovendien is de notch iets kleiner dan voorheen door de speaker te verplaatsen naar de bovenkant van de behuizing. De inkeping is 20 procent kleiner.

De iPhone 13 en 13 mini beginnen nu met 128GB aan opslag, waar de 12 en 12 mini een 64GB-variant hadden. Van de Pro-modellen komen er 1TB-varianten. Die komt erbij en de Pro-modellen beginnen ook bij 128GB.

De accu's van de iPhone 13-modellen zijn groter; dat zou bij de mini en 13 Pro moeten leiden tot 1,5 uur langer gebruik en bij de iPhone 13 en 13 Pro Max tot 2,5 uur langer. De iPhone 13 en 13 mini komen volgende week uit en kosten hetzelfde als hun voorgangers: 809 en 909 euro. Ook de Pro-modellen hebben dezelfde startprijs, 1159 en 1259 euro.