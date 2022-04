IOS 15.1-bèta voegt ProRes-ondersteuning toe aan iPhone 13 Pro-serie - update

De derde iOS 15.1-bèta voegt ProRes-ondersteuning toe aan de iPhone 13 Pro en Pro Max. Apple meldde bij de iPhone 13-aankondiging dat de Pro-modellen ProRes-ondersteuning krijgen, maar dit ontbrak bij de release. Het is nog niet bekend wanneer iOS 15.1 uitkomt.

De toevoeging van ProRes-ondersteuning wordt niet concreet vermeld in de patchnotes van Apple, maar 9to5Mac merkt op dat de optie nu is toegevoegd aan de meest recente bètaversie van Apples mobiele OS. De ProRes-codec kan worden ingeschakeld via de iPhone-instellingen, onder 'camera' en 'formats'. Wanneer gebruikers dat doen, verschijnen de ProRes-opties in de standaard camera-app van iOS. Eerder kreeg Filmic Pro al ProRes-ondersteuning voor iPhone 13 Pro-toestellen.

ProRes maakt het mogelijk om video's op te nemen met hogere bitrates, waardoor er meer ruimte is om de beelden achteraf te bewerken. Gebruikers kunnen 4k-ProRes-video's opnemen op maximaal 30fps. Met een 1080p-resolutie wordt de framerate opgehoogd naar maximaal 60fps. Door de hogere bitrates vergen ProRes-video's wel meer opslagruimte. Apple meldt in de iPhone-instellingen dat een minuut aan ProRes-beelden op 4k zo'n 6GB opslagruimte in beslag neemt.

ProRes in 4k is alleen beschikbaar voor iPhone 13 Pro- en iPhone 13 Pro Max-toestellen met 256GB opslag of meer. IPhone 13 Pro-toestellen met 128GB opslag kunnen alleen ProRes-video's opnemen op 1080p en iPhone-modellen kunnen helemaal geen video's opnemen met de ProRes-codec.

Update, 23.58 uur: In het artikel stond eerder foutief vermeld dat iPhone 13 Pro-toestellen met 128GB opslag geen ProRes-video's kunnen opnemen. Dergelijke toestellen kunnen dat wél, maar alleen op 1080p. Het artikel is hierop aangepast. Met dank aan SgtElPotato.