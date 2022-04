EU verlengt eerste onderzoek naar Arm-overname en Nvidia biedt concessies aan

De Europese Commissie heeft haar eerste onderzoek naar de Arm-overname door Nvidia verlengd tot uiterlijk 27 oktober. Nvidia heeft de EU daarnaast aangeboden om concessies te doen, hoewel het niet duidelijk is wat dat zou inhouden.

De Europese Commissie meldde deze week in een filing dat Nvidia concessies heeft aangeboden, schrijft Bloomberg. De Europese Commissie heeft daarop haar termijn om over de deal te beslissen verlengd tot 27 oktober. De EU maakt niet bekend wat voor concessies Nvidia precies heeft aangeboden.

Reuters meldt dat klanten en concurrenten van Nvidia en Arm nu eerst de kans krijgen om feedback over de overname te geven, voordat de Europese Commissie besluit of zij de concessies zal aanvaarden. Als dat niet gebeurt, dan kan de EU een diepgaander onderzoek van vier maanden openen.

Klanten van Arm en concurrenten van Nvidia hebben de afgelopen maanden hun kritiek geuit over de beoogde overname. Ze vrezen onder andere dat het open licentiemodel van Arm hiermee in het gedrang komt. Bedrijven als Microsoft, Google en Qualcomm hebben hun zorgen geuit bij toezichthouders.

Nvidia diende het overnamevoorstel begin september in bij de Europese Commissie. Daarmee kon de EU beginnen met zijn onderzoek naar de overname, waarna het na een aantal weken met een eerste uitspraak zou komen. Daarvoor hield de Europese Commissie aanvankelijk een deadline van 13 oktober aan, hoewel dit inmiddels dus met twee weken is verlengd.

Naast de EU, doen ook mededingingsautoriteiten uit verschillende andere landen onderzoek naar de overname. De Britse marktwaakhond is kritisch over de overname, en gaf eerder al aan dat het een diepgaand onderzoek wil naar de potentiële gevolgen hiervan. Begin augustus schreef Bloomberg dat het VK de Arm-overname mogelijk wil tegenhouden op grond van 'potentiële risico's voor de nationale veiligheid'. Ook de markttoezichthouder van China doet onderzoek naar de overname. The Information schreef eerder dat China van plan is om de overname 'te vertragen'. Nvidia meldde aanvankelijk dat het bedrijf de Arm-overname tegen maart 2022 wil afronden, maar het is niet bekend of dit gaat lukken.