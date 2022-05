Gerucht: Chinese techbedrijven willen dat overheid overname ARM blokkeert

Chinese techbedrijven, waaronder Huawei, zouden volgens een nieuw gerucht willen dat de Chinese overheid de geplande overname van ARM door Nvidia blokkeert. De bedrijven zijn bang dat zij na de overname niet langer toegang meer hebben tot ARM's chiparchitectuur.

Daarom willen de bedrijven dat de Chinese overheid op zijn minst strenge voorwaarden stelt aan de overname, meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Als ARM en de bijbehorende chiparchitectuur in handen komt van Nvidia, zou de Amerikaanse overheid kunnen afdwingen om de banden met Chinese bedrijven te verbreken. Daardoor zouden die bedrijven geen ARM-processors meer kunnen ontwerpen, zoals Huawei afgelopen tien jaar heeft gedaan.

Nvidia kondigde vorige maand aan ARM te willen overnemen van het Japanse Softbank voor ongeveer 40 miljard dollar. De Chinese overheid heeft iets te zeggen over de overname, omdat China een grote markt is voor ARM. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Cambridge en zou daar ook blijven staan na de overname, zo heeft Nvidia gezegd. Nvidia zelf komt uit de Amerikaanse staat Californië: het hoofdkantoor staat in Santa Clara, een stad in die staat.

De overname moet nog goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten in meer landen dan alleen China, namelijk in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS. Nvidia, ARM en SoftBank verwachten dat het achttien maanden duurt voor de transactie afgerond kan worden.