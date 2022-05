Listing bij Duitse webwinkel toont dat Huawei Mate 40 Pro op 9 november uitkomt

Een listing bij de Duitse versie van webwinkel Amazon liet zien dat de Huawei Mate 40 Pro op 9 november uitkomt voor 1199 euro. Huawei heeft de smartphone nog niet aangekondigd, maar gaat dat vermoedelijk binnenkort doen.

Telecomjournalist Roland Quandt vond de pagina bij Amazon, die inmiddels weg is van de Amazon-site maar nog wel op een archiefsite te vinden is. Daarop staat dat de smartphone over een kleine drie weken uitkomt en 1199 euro moet kosten. De Mate 30 Pro van vorig jaar kreeg een adviesprijs mee van 1099 euro.

De pagina toont dat de Mate 40 Pro draadloos kan laden met 50W, terwijl bedraad laden gaat met 65W. De listing bevestigt enkele specs die eerder ook al opdoken, zoals de 4400mAh-accu. Aan de achterkant zit een 50-megapixelcamera met optische stabilisatie, een 20-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 12-megapixelcamera met 5x optische 'zoom'. De primaire camera kan 8k-video opnemen en Huawei zou een nieuw autofocussysteem gebruiken. Aan de voorkant zit een 13-megapixelfrontcamera, met daarnaast nog een sensor om gezichten in 3d te kunnen scannen.

Het toestel krijgt naar verluidt een Kirin 9000-soc. Die wordt door TSMC gemaakt op 5nm en beschikt over vier Cortex-A77-cores en vier A55-cores. Een van de A77-cores draait op 3,13GHz, de andere drie op 2,54GHz. De soc heeft een geïntegreerd 5g-modem met ondersteuning voor frequenties onder 6GHz. De modem heeft geen mmWave-ondersteuning.

TSMC is in september gestopt met leveringen aan Huawei, vanwege het Amerikaanse handelsverbod. De chips voor de Mate 40-telefoons zijn voor die tijd nog geproduceerd en geleverd. Eveneens door dat handelsverbod heeft de Huawei Mate 40 Pro geen Google-apps of -diensten aan boord. Het toestel draait op software die is gebaseerd op Android 10.

Huawei kondigt de Mate 40 Pro donderdag aan. Het toestel heeft geen Google-diensten aan boord, maar draait Android met Huaweis eigen Emui-uitgave.