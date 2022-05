Huawei presenteert Mate 40 Pro-hoesje met ingebouwde ledring voor selfies

Huawei heeft een hoesje gepresenteerd voor de Mate 40 Pro-smartphone, dat opengeklapt een ledring kan vormen voor selfies. Het hoesje laadt zichzelf op via de omgekeerddraadloosladen-functie van de telefoon.

Ingeklapt is de ledring ook te gebruiken als extra verlichting voor de camera's aan de achterkant, meldt Huawei. Bediening van het hoesje verloopt via een knop op het hoesje, waardoor de helderheid in te stellen is en de ledjes in- of uit te schakelen zijn.

Dankzij het hoesje moet een sterkere ledflitser aanwezig zijn dan normaal gesproken op een telefoon. De ledring kan omhoog klappen om boven het scherm uit te komen en te functioneren als verlichting voor de frontcamera.

Huawei waarschuwt in de kleine letters wel dat het hoesje de draadloosladenfunctie van de telefoon blokkeert. Ook is het gebruik van magnetische telefoonhouders niet mogelijk in combinatie met het hoesje. Het is nog onbekend wanneer het hoesje uitkomt en hoeveel hij moet gaan kosten.