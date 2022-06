Reuters: Huawei wil Honor verkopen aan Digital China en lokaal overheidsorgaan

Huawei zou bedrijfsonderdeel Honor willen verkopen aan een consortium van het bedrijf Digital China en de lokale overheid van de stad Shenzhen. Met de deal zou 12,8 miljard euro gemoeid zijn. Door sancties van de VS zou Huawei zich niet meer op goedkope telefoons willen richten.

De Honor 10X Lite

Meerdere anonieme bronnen zeggen volgens Reuters dat Huawei van plan is om Honor, een bedrijfsonderdeel dat voornamelijk goedkopere telefoons maakt, te verkopen aan een consortium met onder meer investeringsbanken. Dit consortium zou geleid worden door IT-bedrijf Digital China en de lokale overheid van de stad Shenzhen. Digital China is volgens Reuters een distributeur van telefoons, waaronder van Honor-telefoons. Volgens Digital China's site leveren ze ook zaken als cloudopslag. Dit bedrijf heeft ruim vierduizend werknemers en een jaarlijkse omzet van meer dan tien miljard euro. In Shenzhen staat het hoofdkantoor van Huawei.

Volgens de bronnen wil Huawei Honor verkopen vanwege de sancties van de Verenigde Staten. Door deze sancties is het voor het bedrijf moeilijker geworden om aan essentiële componenten te komen. Huawei zou zich daarom willen focussen op high-end telefoons en de zakelijke markt, zeggen de bronnen. In die nieuwe strategie zou er geen ruimte meer zijn voor Honor. De deal laat volgens Reuters daarnaast zien dat Huawei er weinig vertrouwen in heeft dat het bedrijf onder het presidentschap van Joe Biden minder als een veiligheidsrisico wordt gezien.

De transactie zou volledig in geld verricht worden en zal praktisch alle Honor-onderdelen beslaan. De merkrechten, onderzoeksafdeling en het beheer van de toeleveringsketen worden hoe dan ook verkocht. Huawei zou de deal op z'n vroegst aanstaande zondag bekend willen maken. Na de verkoop zou 'het gros' van het Honor-management en -personeel van ruim zevenduizend werknemers bij Honor blijven. Binnen drie jaar zou Honor naar de beurs gaan.

Digital China zou voor de deal twee bankleningen willen gebruiken. Daarnaast zijn er 'minimaal' drie investeringsbedrijven volgens Reuters betrokken bij de deal. Deze bedrijven krijgen 'financiële ondersteuning' van de overheid van Shenzhen, specifiek het bestuur dat verantwoordelijk is voor de financiële en technologische centra van de stad. Reuters schreef medio oktober dat Xiaomi en TCL ook in gesprek waren om Honor over te nemen. Toen ging het om een kleinere deal, met een waarde van zo'n 3,2 miljard euro. Waarom deze deal niet door is gegaan, is niet duidelijk.

Zodra Huawei Honor verkoopt, valt laatstgenoemde waarschijnlijk niet meer onder de Amerikaanse sancties, zeggen analisten tegen Reuters. Honor was van juli tot september verantwoordelijk voor 26 procent van de 51,7 miljoen telefoons die Huawei toen verkocht, zegt onderzoeksbureau Canalys. Vorig jaar maakte Honor volgens de Reuters-bronnen 767,6 miljoen euro winst, op een omzet van 11,5 miljard euro.