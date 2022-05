Huawei kondigt zonnebril met geïntegreerde speakers voor 330 euro aan

Huawei heeft de x Gentle Monster Eyewear II aangekondigd. Deze zonnebril beschikt over geïntegreerde speakers, sensoren, bluetooth en nfc en is bedoeld om muziek te luisteren in combinatie met een smartphone.

Het gaat om de tweede generatie Eyewear-technologie die Huawei in samenwerking met het Koreaanse brillenmerk Gentle Monster integreert in zonnebrillen. In vergelijking met de eerste generatie zijn bij Eyewear II de luidsprekers groter en slanker. In de pootjes van de bril zitten halfopen, langwerpige speakers verwerkt, die geluid vlak bij de oren van de drager weergeven.

De bril ondersteunt Bluetooth 5.2 om verbinding met een smartphone op te zetten. Hiervoor is de AI Life-app vereist, die voor Android in de Huawei AppGallery beschikbaar is. Om de connectie te maken, kunnen gebruikers tappen op het montuur bij de linkerslaap. Sensoren in de bril detecteren of een gebruiker deze afzet, waarna de muziek op pauze wordt gezet. Als de drager deze binnen drie minuten weer opzet, speelt de muziek weer af.

De bediening kan verder via vegen langst de brilpoten verlopen. Met zijn accucapaciteit van 85 mAh zou de Eyewear II maximaal vijf uur onafgebroken muziek kunnen weergeven via de smartphone. Snel af- en opzetten toont de accustatus op het smartphonescherm. De bril ondersteunt draadloos laden. Huawei maakt twee modellen van de Eyewear II beschikbaar: Smart Lang en Smart Myma. Beide betreffen zonnebrillen en hebben een adviesprijs van 330 euro. De 'gewone' brillen met Eyewear II, Smart Kubo en Smart Havana, lijken nog niet in de Benelux uit te komen.