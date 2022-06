Huawei opent eigen webshop in Nederland

Elektronicafabrikant Huawei heeft in Nederland een eigen webshop online gezet. De fabrikant verkocht veel van zijn spullen tot nu toe via providers en retailers. In de winkel verkoopt Huawei ook producten die het niet aanbiedt via derden.

De shop staat sinds donderdagochtend online, meldt Huawei. In de webwinkel staat onder meer een slimme bril en een speaker die niet via retailers te verkrijgen zijn in Nederland, zo zegt de fabrikant. Huawei biedt kosteloze verzending en kosteloze retouren.

Huawei probeert klanten te lokken door op producten met een code 50 procent korting te bieden, maar alleen voor de eerste tien klanten die een product aanschaffen op die dag. Enkele minuten na de opening van de webshop werkte de code niet of niet meer voor de aanbieding van die dag, terwijl de site nog wel de promocode in beeld zet en de indruk wekt dat klanten die korting kunnen krijgen.

Bovendien geeft de site een promocode weer voor producten die pas op volgende dagen in de aanbieding zullen zijn. Pas na het invullen van alle gegevens blijkt dat die korting er niet afgaat. Het is niet Huaweis eerste webwinkel in Nederland. Dochtermerk Honor heeft al sinds september vorig jaar een eigen webshop waarin de producten staan die Huawei uitbrengt onder die merknaam.