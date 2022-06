Franse Google-site vermeldt dat Pixel 5 op 8 oktober in voorverkoop gaat

Googles Franse website toonde kort dat de Pixel 5 en de 5g-versie van de Pixel 4a op donderdag 8 oktober in de voorverkoop gaan. Wanneer de telefoons gepresenteerd worden of uitkomen, is nog niet precies duidelijk.

Pre-orders van telefoons beginnen meestal enkele weken voordat de toestellen beschikbaar zijn. Een twitteraar merkte op dat Google in zijn Franse persbericht over de Pixel 4a de datum noemde. Die is nu weg, maar de Google-cache geeft die nog wel weer.

Daarmee lijkt het erop dat de Pixel 5, in tegenstelling tot de 4a, geen vertraging heeft opgelopen. Google brengt zijn Pixel-telefoons doorgaans in oktober uit, met een aankondiging begin oktober en een release voor het einde van die maand. De 4a had volgens geruchten in mei moeten uitkomen, maar zal nu pas over twee weken beschikbaar zijn.

Google kondigde de Pixel 4a afgelopen maandag aan en maakte toen ook bekend dat in het najaar een 5g-versie volgt, samen met de Pixel 5. Inhoudelijke details over de telefoons maakte Google nog niet bekend. Wel noemde het bedrijf dat de 5g-versie van de Pixel 4a in de Verenigde Staten 499 dollar zal kosten.

Inmiddels stopt Google met de productie van de Pixel 4 en Pixel 4 XL, zegt het bedrijf tegen The Verge. Voorraden die op zijn worden niet meer aangevuld. Daarmee gaat de telefoon veel eerder uit productie dan eerdere Pixel-telefoons. De Pixel 2 en 3 bleven achttien maanden in productie, de Pixel 3a ongeveer een jaar.