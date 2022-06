Google-document vermeldt ontwikkeling vouwbare Pixel-smartphone

De site 9to5Google heeft een document ingezien waarin Google de ontwikkeling van een Pixel-smartphone met vouwbaar scherm noemt. Die zou voor het einde van volgend jaar moeten uitkomen, aldus het document.

De telefoon zou de codenaam Passport hebben, vermeldt 9to5Google. Dat was de naam van een BlackBerry-smartphone uit 2014, maar duidt er vermoedelijk op dat het gaat om een toestel met vouwbaar scherm aan de binnenkant, zoals de Samsung Galaxy Fold, Z Fold2, Z Flip en de Motorola Razr. Een vouwbaar scherm kan ook aan de buitenkant zitten, zoals bij de Huawei Mate Xs.

Behalve de Passport staan er meer codenamen in het document, waaronder twee namen die verwijzen naar Pixel 6-modellen. Ook staat er een Pixel 5a vermeld in het document die volgend voorjaar zou moeten uitkomen. De Pixel 3a kwam uit in mei vorig jaar, maar de Pixel 4a kreeg te maken met uitstel en komt over twee weken uit.

De site tekent aan dat het gaat om een intern document gericht op ontwikkeling en dat niet alle telefoons uiteindelijk in productie komen. Zo staat in het document ook de 'muskie', een prototype dat HTC in ontwikkeling had en dat Pixel 2 XL had moeten worden. In plaats daarvan werd het de HTC U11+. Google heeft niet gereageerd tegen 9to5Google op informatie uit het document.