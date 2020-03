Inleiding

Dit is de duurste smartphone die we bij Tweakers ooit hebben gereviewd: 2500 euro. Dat was deels natuurlijk onvermijdelijk, want prijzen stijgen voortdurend. Waar we een paar jaar terug nog opkeken van een adviesprijs van 1000 euro, is dat nu het nieuwe normaal geworden. Ook een kleine speler als Sony vraagt zonder blikken of blozen 1200 euro voor zijn nieuwe Xperia-smartphone. De Samsung Galaxy S20 Ultra kost 1350 euro. De Galaxy Fold was, met een adviesprijs van 2020 euro, de duurste smartphone die we tot nu toe hadden getest.

Deze Huawei Mate Xs heeft ook alles aan boord wat een smartphone anno 2020 duur maakt: veel camera's, 5g, een accu met een behoorlijke capaciteit en een vouwbaar scherm. Het is voor het eerst dat we een smartphone in handen hebben die het scherm aan de buitenkant heeft zitten. De Mate X kwam wel uit in China, maar is nooit in grote hoeveelheden verkrijgbaar geweest. Nu hebben we eindelijk kunnen proberen hoe het dagelijks leven is met een smartphone die niet alleen buigt, maar ook altijd zijn kwetsbaarste kant toont.

Huawei deelde reviewexemplaren uit op een evenement, terwijl het coronavirus Nederland al had bereikt en de eerste ingrijpende maatregelen al waren genomen. Het was een klein evenement met minder dan tien mensen en de invloed van het virus was al te merken; op tafel stond handgel en iedereen hield afstand. Door de uitbraak is dit ook een iets andere review dan normaal gesproken. Onder normale omstandigheden neem ik een telefoon die ik aan het reviewen ben, overal mee naar toe en laat hem door zoveel mogelijk mensen even vasthouden. Dat zou nu niet verstandig zijn geweest, maar door het vele thuiswerken en door zoveel minder reistijd had ik veel meer tijd om met deze vouwbare smartphone door te brengen.