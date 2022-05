Zangeres Alicia Keys die reclame maakt voor BlackBerry, acteur Robert Downey Jr die een HTC of OnePlus gebruikt, en talkshowhost Ellen Degeneres die een selfie maakt met een Samsung-telefoon bij de Oscars: celebrity endorsements in de telefoonmarkt zijn niets nieuws. De meeste bekende mensen doen het alleen omdat ze ervoor betaald worden, niet omdat ze het menen. Zo twitterde talkshowhost Oprah Winfrey hoe fantastisch een Microsoft Surface-tablet was… vanaf een iPad. Oprechte celebrity endorsements zijn even zeldzaam als een witte kerst in de Benelux.

Vorig jaar, op 21 september, kende de telefoonmarkt wel een oprechte celebrity endorsement en wat voor een. Niemand minder dan klokkenluider Edward Snowden twitterde hoe hij een smartphone zou gebruiken. En welk besturingssysteem zou erop staan? De custom rom GrapheneOS, zo zei hij.

Die custom rom was tot dat moment niet heel bekend. Het is een project van ontwikkelaar Daniel Micay, voorheen van CopperheadOS. Het team is maar klein; naast Micay zit er een ontwikkelaar bij die anoniem wil blijven én een tweaker: Crypto_Exfil. De focus van GrapheneOS, voorheen Android Hardening, is privacy en beveiliging. Dat is de reden om geen Google-diensten mee te leveren: Google-diensten slaan data op Google-servers op en de bedoeling van GrapheneOS is juist om anoniem te blijven.

De vraag voor dit verhaal is niet wat je wel en niet kunt doen met telefoons die Google-loze Android draaien; dat hebben we al eens onderzocht. Evenmin gaat het over Huawei en zijn alternatief voor Google-diensten; dat is een kwestie voor een andere keer. De vragen zijn deze keer hoe aanbieders van software om Google heen werken in Android en waarom gebruikers Google uit hun smartphone willen hebben.

Dit verhaal was niet mogelijk geweest zonder de antwoorden en inzichten van diverse tweakers: Jurroen, NuKeM en PalingDrone, bedankt voor jullie medewerking!