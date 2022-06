TeamWin Recovery Project brengt TWRP 3.6 uit voor Android 11-toestellen

Het TeamWin Recovery Project heeft TWRP 3.6 uitgebracht. Daarmee is het mogelijk custom roms te installeren op telefoons die Android 11 draaien. De voornaamste verandering is de mogelijkheid om roms direct vanuit de recoverymodus te installeren.

De meest recente versie is TWRP 3.6.0. Volgens de makers werkt die versie van de recoveryloader op de meeste apparaten waar TWRP nu al op draait. De tool heeft drie bugfixes voor de Android 9-branch, maar de meeste veranderingen zitten in die voor Android 11. Alle ondersteuning voor Android 10-toestellen is volgens de makers geïntegreerd in de Android 11-branch.

De voornaamste update zit in de manier waarop het mogelijk is TWRP te installeren op apparaten met meerdere partities. Dat moest altijd door TWRP op een partitie te booten, en die daarna pas definitief te installeren. Dat hoeft nu niet meer. Gebruikers kunnen een TWRP-image nu direct installeren. Een andere wijziging is dat dynamische partities kunnen worden uitgeschakeld. Ook kunnen snapshots voortaan worden samengevoegd.

De laatste grote release van TWRP was begin dit jaar. Volgens de ontwikkelaars duurde het lang voordat een nieuwe versie kon worden uitgebracht omdat de hele codebase opnieuw moest worden geschreven. De makers zeggen dat die codebase nu wel klaar is voor ondersteuning van Android 12, dus verwachten ze daar sneller een nieuwe versie voor uit te brengen.