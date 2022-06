YouTube start op smart-tv's niet langer meteen playlist als die aangeklikt wordt

YouTube gaat op Android TV en andere smart-tv's voortaan eerst de inhoud van afspeellijsten tonen voordat deze gestart wordt. De update voor de YouTube-app met de nieuwe afspeellijsteninterface wordt nu geleidelijk beschikbaar gemaakt.

Wanneer gebruikers na de update op een afspeellijst klikken via de smart-tv-app, krijgen ze een nieuwe playlistinterface te zien, ontdekte 9to5Google. Aan de rechterkant van het scherm staan alle video's van de afspeellijst in volgorde, waardoor gebruikers een specifieke video kunnen kiezen om de playlist vanaf te beginnen.

Aan de linkerkant staan een aantal andere opties. Zo kunnen gebruikers ervoor kiezen om alle video's in volgorde af te spelen, zoals eerder standaard het geval was wanneer er via de smart-tv-app op een afspeellijst geklikt wordt. Ook is er een loop-optie, en een optie om de playlist toe te voegen aan de YouTube-bibliotheek van de gebruiker.