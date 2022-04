YouTube test functie die wekelijks 20 door algoritme gekozen video's downloadt

YouTube test in sommige regio's met Premium-abonnees een 'Smart downloads'-functie, die iedere week automatisch twintig video's downloadt via wifi die op een later moment teruggekeken kunnen worden. Deze video's worden met het algoritme van het platform gekozen.

De functie lijkt op een Smart downloads-functie die al in YouTube Music beschikbaar is, en is bedoeld voor gebruikers die zonder mobiele dataverbindingen alsnog naar willekeurige video's willen kunnen kijken, schrijft 9to5Google. De video's verschijnen op de Downloads-pagina. Gebruikers die te weinig opslag op hun telefoon hebben, krijgen een melding dat ze eerst opslagruimte moeten vrijmaken.

Smart downloads is alleen te testen voor YouTube Premium-abonnees en verschijnt niet YouTubes pagina voor experimentele functies, maar als melding binnen de app. Niet alle gebruikers kunnen de functie testen; alleen sommige gebruikers in Europa zouden de functie kunnen gebruiken. De functie is tot 14 februari te gebruiken. Het is niet bekend of de functie later ook naar niet-abonnees komt.