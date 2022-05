YouTube toont in Nederland grafiek in videospeler met best bekeken momenten

YouTube heeft de grafiek waarop de meest bekeken momenten van een video getoond worden, geïntroduceerd in Nederland. Een week geleden kondigde het bedrijf de functie aan, maar zonder een indicatie te geven van wanneer welke regio aan de beurt is.

De functie lijkt ergens op vrijdag of zaterdag geïntroduceerd te zijn. Een test van Tweakers wijst uit dat de grafiek aanwezig is, schijnbaar zonder platformafhankelijk te zijn: zowel in de YouTube-app voor Android als in Firefox, Edge en Chrome voor Windows 10 is hij te zien. Ook tweaker David Lans maakt melding van de komst van de grafiek.

De grafiek laat de best bekeken momenten van een video zien, op basis van het kijkgedrag van gebruikers. Het best bekeken moment wordt ook aangewezen bij het seeken in de video. De functie zal in het bijzonder behulpzaam zijn om 'de krenten uit de pap te vissen' bij video's die geen of slechte hoofdstukverdelingen aangebracht hebben gekregen door hun uploaders. Ook lijkt hij een aardige indicatie te geven van waar de reclamesegmenten zich bevinden; daar vertoont de grafiek een dipje.

De functie was al langer aanwezig in YouTube, maar was exclusief voor abonnees van YouTube Premium. Ten tijde van de originele aankondiging schreef TechCrunch dat er ook een loop-functie geïntroduceerd zou worden op YouTube. Die is momenteel ook te vinden vanuit Nederland. Tegelijkertijd zou ook ondersteuning voor videohoofdstukken naar smart-tv's en gameconsoles komen.