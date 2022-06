Android-app YouTube Vanced stopt na sommatie van Google

De makers van Vanced, een Android-app waarmee YouTube-video's zijn te bekijken zonder advertenties, stoppen na een sommatie door Google met de verdere ontwikkeling van het project. Huidige Vanced-installaties blijven volgens de makers bruikbaar.

Vanced

De komende dagen worden de downloadlinks op de website verwijderd, meldt Vanced op Twitter. "We moeten dit doen", meldt het account, zonder daar verdere toelichting over te geven. Een admin van het project zegt tegen The Verge dat de ontwikkelaars een cease-and-desist-brief hebben ontvangen van Google, waarin staat dat ze moeten stoppen met het verspreiden en ontwikkelen van de app. Alle verwijzingen en links naar YouTube-producten moeten worden verwijderd.

Door gehoor te geven aan het verzoek voorkomen de makers van Vanced verdere juridische stappen van Google. Huidige installaties van de app blijven werken, 'totdat ze over een jaar of twee verouderd raken', schrijft het Vanced-account op YouTube.

Vanced is een aangepaste versie van de YouTube-app die functies zoals het blokkeren van advertenties en het afspelen van video's in de achtergrond mogelijk maakt, zonder dat gebruikers voor een YouTube Premium-abonnement betalen. De app staat niet in de Google Play Store en het is niet bekend hoeveel gebruikers die heeft.