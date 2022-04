Play Store gaat apps verbergen die twee jaar geen update hebben gehad

Google gaat in de Play Store apps verbergen die twee jaar geen update hebben gehad. Apps moeten vanaf 1 november minimaal gericht zijn op Android 11 of nieuwer, anders komen ze in zoekresultaten niet meer naar boven.

De stap is bedoeld om de beveiliging voor gebruikers te verbeteren, zegt Google. Oudere apps ondersteunen vaak nieuwere beveiligingsmaatregelen niet en daardoor kunnen ze minder veilig functioneren op apparaten van gebruikers. De apps blijven wel staan in de Play Store, maar doordat ze niet meer in zoekresultaten komen, zullen weinig gebruikers ze vinden of installeren.

De stap ligt in lijn met eerdere maatregelen. Nieuwe apps mogen maximaal één Android-versie achterlopen. Zodra Android 13 is uitgekomen later dit jaar, moeten nieuwe apps dus op Android 12 of later zijn gericht.

De nieuwe maatregel leidt ertoe dat bij het invoeren ervan op 1 november bestaande apps Android 11 of nieuwer moeten ondersteunen om gevonden te blijven worden. Google meet dat af aan het 'api-level', die een app target. Dat api-level gaat met elke Android-upgrade eentje omhoog en Android 11 is api-level 30. Het is nog onbekend hoeveel apps Google treft met deze maatregel.