Apple blokkeert aankopen via Apple TV-app op Android TV en Google TV

Het is niet meer mogelijk om content via de Apple TV-app te kopen of huren op apparaten met het Android TV- of Google TV-besturingssysteem. Het Apple TV+-abonnement kan nog wel via dergelijke tv's aangeschaft worden.

De knoppen waarmee gebruikers eerder via iTunes films konden kopen of huren, verwijzen op apparaten met Android TV of Google TV voortaan naar aankoopmogelijkheden via Apple-apparaten. Apple stelt: "Je kunt content kopen, huren of je erop abonneren in de Apple TV-app op iPhone, iPad of andere streamingapparaten."

Volgens meerdere gebruikers op Reddit werd de update ergens vorige week doorgevoerd en dit werd later bevestigd door FlatpanelsHD. Reeds aangeschafte films blijven wel beschikbaar via de Apple TV-app, ongeacht of de update geïnstalleerd is of niet. Het blijft ook mogelijk om content aan te schaffen op andere apparaten, zoals bepaalde smart tv's, Roku-mediaspelers en consoles.

Apple laat niet weten waarom het de optie heeft uitgeschakeld. Mogelijk doet de techgigant dit vanwege de commissie die Google vraagt voor aankopen via zijn betalingssysteem, suggereert ook FlatpanelsHD en The Verge. In principe moeten bedrijven 15 procent commissie betalen over de eerste miljoen dollar omzet uit in-app aankopen. Voor alle extra inkomsten wordt 30 procent gerekend.

Google vereist van applicaties die via de Play Store worden aangeboden dat deze Googles betalingssysteem gebruiken. Het is niet duidelijk of ontwikkelaars volgens de gebruikersvoorwaarden wel mogen verwijzen naar externe platformen om aankopen te doen.

Apple is zelf verwikkeld in een langdurige juridische strijd met Epic Games, die indirect gaat over de commissies die Apple zelf rekent in zijn App Store. Apple werd door een Amerikaanse rechter gedwongen om externe betaalmogelijkheden aan te bieden, hoewel de handhaving van dat besluit later werd uitgesteld in hoger beroep. Tweakers heeft vragen bij Apple uitstaan over de reden voor het uitschakelen van contentaankopen via de Apple TV-app.