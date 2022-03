Amerikaanse rechter: Apple moet externe links voor betalingen in apps toestaan

De Amerikaanse rechter Yvonne Gonzalez-Rogers concludeert tijdens de rechtszaak tussen Apple en Epic Games dat Apple geen doorverwijzingen naar externe betalingen van apps mag verbieden. Het gaat om een permanente uitspraak over Apples algehele App Store-beleid.

Ontwikkelaars moeten volgens de rechter de mogelijkheid hebben om klanten buiten het App Store-ecosysteem abonnementen en andere in-app aankopen af te laten rekenen, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. De zogenoemde permanent injunction heeft betrekking op heel Apples beleid binnen de App Store, niet alleen op de eisen van Epic Games. "[Apple] mag hierbij permanent ontwikkelaars niet meer weerhouden van het gebruiken van knoppen, externe links en andere oproepen om klanten naar andere aankoopmethoden te begeleiden." De uitspraak gaat over 90 dagen van kracht. Eerder deze maand droeg een Japanse marktwaakhond Apple op om hetzelfde te doen, waar Apple mee akkoord ging.

Desalniettemin moet Epic Games de 30 procent App Store-commissie betalen over de periode dat het bedrijf ongeoorloofd Fortnite-aankopen buiten Apples platform aanbood. Tussen augustus en oktober verdiende Epic omgerekend ruim 10 miljoen euro. Ook de inkomsten na deze periode tot en met de uitspraak van vandaag zijn onderhevig aan de oorspronkelijke 30 procent commissie. De rechtbank erkent dat Epic toen nog in strijd was met Apples voorwaarden.

Epic Games startte de betreffende rechtszaak vanwege het mogelijke monopolistische beleid dat Apple voerde in de virtuele appwinkel. Dergelijke beweringen ziet Gonzalez-Rogers niet als bewezen. "De rechtbank kan niet definitief concluderen dat Apple een monopolist is. Hoewel de rechtbank erkent dat Apple (...) uitzonderlijk hoge winstmarges heeft, is dit geen bewijs voor het beweerde monopolisme. Succes is niet illegaal." Ze stelt daarna: "Desalniettemin heeft dit proces aangetoond dat Apple zich schuldig maakte aan concurrentiebelemmerende praktijken, verboden door wetten in Californië." De bovengenoemde permanent injunction moet verdere concurrentiebelemmering door Apple verhelpen.

Met de conclusie van de rechtszaak komt er mogelijk een einde aan een lange juridische strijd tussen Epic Games en Apple. Hoewel het App Store-beleid op basis van de uitspraken binnen de rechtszaak permanent verandert, werden alle andere aanklachten van Epic als onbewezen bevonden. Wat dit betekent voor Fortnite binnen Apples ecosysteem is niet duidelijk. Eerder vandaag bleek wel dat Epic Games de populaire battle royalegame in elk geval in Zuid-Korea weer terug in de App Store wil zien. De rechtbank erkent dat Apple vrij is om te bepalen of het Fortnite al dan niet opneemt in de App Store; Epic Games zal zich hoe dan ook aan de vernieuwde voorwaarde moeten blijven houden. De volledige uitspraak in de rechtszaak tussen Epic Games en Apple is hier beschikbaar.