Tientallen procureurs-generaal scharen zich achter Epic Games in conflict Apple

Apple zou volgens 34 procureurs-generaal en het District of Columbia de concurrentie belemmeren bij appdistributie. Met de amicus brief spreken de ambtenaren hun steun uit voor de beweringen van Epic Games over Apples vermeende App Store-monopolie.

In een gezamenlijk statement tegenover Reuters laten de procureurs-generaal weten dat ze achter de bewering van Epic Games staan; Apple zou inderdaad monopolistisch te werk gaan. Het statement maakt onderdeel uit van het beroepsproces tegen de oorspronkelijke uitspraken van rechter Yvonne Gonzalez-Rogers in de rechtszaak tussen Epic Games en Apple.

Apples beleid is schadelijk voor mobiele appontwikkelaars en miljoenen burgers. (...) Ondertussen blijft Apple de appdistributie en in-app betalingen monopoliseren op iPhones. Hierdoor belemmert het bedrijf de concurrentie terwijl er 'supracompetitieve' winsten worden geboekt binnen de smartphonemarkt die bijna een biljoen dollar waard is.

De iPhone-maker heeft nog niet gereageerd op het statement van de procureurs-generaal. Er wordt pas in maart een reactie van het bedrijf verwacht.

De 34 staatsgeboden equivalenten van de federale Attorney General spreken namens hun respectievelijke staten. Het gezelschap wordt aangevoerd door Utah, met ondersteuning van onder meer New York, Florida, Texas en het federale District of Columbia.

De initiële conclusie van de rechtszaak tussen Apple en Epic Games wordt grotendeels beschouwd als gunstig voor het eerstgenoemde bedrijf. Afgezien van het toestaan van alternatieve betaalmogelijkheden in apps via de App Store mag Apple doorgaan met het vragen van de commissie voor in-app aankopen. De enige grote sanctie tegen het bedrijf werd later overigens ook nog eens uitgesteld. Beide bedrijven zijn sinds de uitspraak in september van 2021 in beroep gegaan.