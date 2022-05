Apple introduceert ondersteuning voor unlisted apps in App Store

Apple gaat het mogelijk maken om unlisted apps in de App Store te zetten. Deze zijn dan alleen te vinden en installeren voor mensen die de link naar de app hebben. Dit is een uitkomst voor organisaties die een semi-private app willen publiceren.

Niet iedere ontwikkelaar kan echter zomaar een unlisted app aanbieden. Apple heeft hiervoor een aanvraagformulier opgesteld, wat waarschijnlijk betekent dat de apps handmatig gekeurd worden door het bedrijf. Voor wie de functie exact bedoeld is, laat Apple een beetje in het midden, maar volgens het aanvraagformulier voor unlisted distribution is de functie bedoeld voor apps die ontworpen zijn voor een 'beperkt publiek', zoals voor werknemers, evenementen of onderzoeken.

Apple onderstreept dat de functie niet is bedoeld voor bèta's en pre-release-software; daarvoor is het bestaande TestFlight-programma. Dat alles merkte onder andere Ars Technica op. Google heeft op zijn Play-platform al langer programma's voor unlisted apps. Ook beperkte testversies worden daar ondersteund.