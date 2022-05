ACM gaat dit jaar besluiten nemen over toegang tot vaste netwerken providers

De Autoriteit Consument en Markt gaat dit jaar besluiten over toegang tot vaste netwerken voor providers zonder eigen netwerk. Dat laat de toezichthouder weten. Ook gaat het online dienstverleners aanspreken op 'oneerlijke voorwaarden'.

De ACM noemt in een document verschillende speerpunten waar de toezichthouder zich komend jaar op gaat richten. De ACM gaat naar eigen zeggen verder met het aanpakken van 'nep-engagement' zoals oneerlijke reviews en neplikes. Ook wil het aanbieders van online diensten en platforms aanspreken op oneerlijke voorwaarden, maar treedt daarbij niet in detail. De toezichthouder gaf recent al wel een boete aan Apple, omdat het bedrijf volgens de ACM 'onredelijke' voorwaarden in de App Store hanteert en deze vervolgens niet afdoende aanpaste. Dat is omdat datingappaanbieders geen vrije keuze hebben qua betaalsystemen voor aankopen die consumenten in de apps doen.

De markttoezichthouder gaat dit jaar ook besluiten of en onder welke voorwaarden telecomaanbieders zonder eigen netwerk toegang moeten krijgen tot de vaste netwerken van andere providers. "Een goed functionerend en concurrerend netwerk is van groot belang voor de digitale economie", zo schrijft de markttoezichthouder.

De ACM is al langer bezig met dit onderwerp en gaf vorig jaar al aan te onderzoeken of toegang tot de netwerken van KPN en Ziggo al dan niet gereguleerd moet worden. Eerder was dergelijke toegang al gereguleerd, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven trok daar in maart 2020 een streep door. Op basis van die uitspraak werd een wetsvoorstel opgesteld dat de ACM meer bevoegdheden zou geven om netwerktoegang te kunnen reguleren. Dat is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

Verder komt de toezichthouder dit jaar met een leidraad 'ict in de zorg', die de concurrentieregels voor ict-leveranciers en andere marktpartijen in de zorg moet verduidelijken. Ook gaat de ACM de randvoorwaarden voor het uitschakelen van 2G en 3G verduidelijken en 'ontoelaatbare beïnvloeding van (jonge) consumenten in digitale ecosystemen zoals games aanpakken'. Het onderzoek naar clouddiensten wordt in 2022 afgerond. Daarnaast gaat de ACM onder meer verder met energie en duurzaamheid, onder andere door te toetsen of netbeheerders de noodzakelijke investeringen doen om hun netcapaciteit uit te breiden. De toezichthouder gaat zich ten slotte ook richten op de woningmarkt.