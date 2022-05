KPN stopt eind maart definitief met ondersteuning 3G-netwerk

KPN stopt per 31 maart met het ondersteunen van 3G-netwerken. Klanten kunnen vanaf die datum alleen nog maar van het 4G- en 5G-netwerk gebruikmaken, of eventueel van een 2G-netwerk wanneer de nieuwere netwerktechnologieën niet op een toestel ondersteund worden.

Door de voor 3G gebruikte frequenties 'vrij te maken', komt er meer ruimte voor de modernere 4G- en 5G-technologieën, zo laat KPN in een blogpost weten. De betreffende provider en de meeste concurrenten zijn al grofweg vier jaar bezig met het opnieuw inrichten van de 3G-band. Er zouden dan ook 'steeds minder mensen' gebruikmaken van 3G. Voordat 3G niet meer ondersteund wordt, belooft KPN in alle regio's in Nederland voor een goedwerkend 4G-netwerk te zorgen.

Mocht een klant geen toegang hebben tot 4G of 5G, dan moet diegene het doen met 2G. Dit netwerk blijft nog 'tot tenminste april 2025' beschikbaar. KPN waarschuwt dat deze technologie daarentegen meerdere nadelen heeft, waaronder een slechte geluidskwaliteit tijdens het bellen en een algeheel langzamere internetverbinding. Ook is het via een 2G-verbinding niet mogelijk om tegelijkertijd te bellen en internetten.

KPN is niet de eerste provider die het 3G-netwerk afbouwt ten gunste van andere frequenties. VodafoneZiggo faseerde de betreffende band begin 2020 al uit. Vooralsnog levert T-Mobile nog wel telefonie en internet via het 3G-netwerk, maar bouwt dat langzaam af. Dezelfde provider biedt daarnaast sinds eind 2020 al geen 2G-ondersteuning meer.