KPN voorzag eind 2020 meer dan helft zendmasten van 5G en geüpgradede backhaul

De Nederlandse mobiele provider KPN had eind 2020 meer dan de helft van zijn antennelocaties voorzien van 5G. Bovendien heeft de provider de backhaul van zijn antennes tegelijk een upgrade gegeven, schrijft de provider in het eigen jaarverslag.

In totaal ging het eind 2020 om 2803 locaties waar antennes een 5G-signaal konden aanbieden, staat in het jaarverslag. Ter vergelijking: KPN heeft momenteel rond de 5000 locaties waar zendmasten 2G, 3G en 4G hebben, dus het gaat om meer dan de helft van de zendmastlocaties in Nederland. KPN hanteert daarbij een strategie om de masten per regio om te bouwen en daarbij begon de provider in de Randstad en in Noord-Brabant.

Tegelijk met het ombouwen van de zendmasten krijgt ook de backhaul een upgrade. Als er een bedrade verbinding ligt, gaat die van 1Gbit/s naar 10Gbit/s. Ook de straalverbindingen krijgen een upgrade. KPN gebruikt die als een bedrade verbinding niet goed mogelijk is. Die verbinding gaat bij de ombouw van 370Mbit/s naar 4Gbit/s. De upgrade is bedoeld om hogere snelheden voor gebruikers op 5G mogelijk te maken in de toekomst.

Volgens KPN heeft het ombouwen van de zendlocaties ook een gunstig effect op de prestaties van 4G: de gemiddelde snelheid zou met een derde omhoog gegaan zijn, meldt de provider. Vorig jaar september bleek uit eerste testen dat 5G bij alle providers niet sneller was dan 4G.