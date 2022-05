Meer dan helft Nederlandse zendmasten ondersteunt nu 5G

Meer dan de helft van de zendmasten in Nederland had eind vorig jaar 5G. Dat aantal is sinds de zomer van vorig jaar met 10 procentpunt gestegen. Naast 4G is 2G nog altijd de dominante techniek op Nederlandse mobiele netwerken.

Het aantal zendmasten met 5G was in december 8105, terwijl er in Nederland in totaal 15.747 zendmasten te vinden zijn, zegt het Antennebureau. Die overheidsinstantie publiceert elke maand een overzicht van zendmasten in Nederland. In totaal zat 5G op 39,6 procent van de masten in juli vorig jaar en in december was dat gestegen naar 51,5 procent.

In de tussentijd blijft 4G de dominante techniek; 96 procent van de zendmasten heeft 4G aan boord. Ook 2G is er nog veel: rond 93 procent, al neemt het percentage heel langzaam af. Het percentage 3G-masten is ongeveer gelijk gebleven: rond 63 procent.

Er zijn nog 265 masten met alleen 3G en 190 met alleen 2G, maar die aantallen nemen af. Vrijwel alle masten ondersteunen meerdere netwerktechnieken tegelijk. De combinatie van 2G, 3G, 4G en 5G komt nu het vaakst voor, maar veel masten hebben ook een combinatie van 2G, 4G en 5G of 3G, 4G en 5G. Er zijn maar vier masten in Nederland met alleen 5G aan boord.