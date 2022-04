Nederlander krijgt 9 maanden celstraf voor in brand steken van zendmasten om 5G

Een Nederlandse man heeft 270 dagen celstraf, waarvan 232 dagen voorwaardelijk, gekregen omdat hij in april 2020 twee zendmasten in brand stak. Hij zou bang zijn geweest voor 5G. Nu zegt hij te zijn 'doorgeschoten' met zijn actie.

In april vorig jaar stak de Nederlander twee zendmasten in de omgeving van Veldhoven in brand. Hierdoor raakten de zendmasten beschadigd en onbruikbaar. Volgens de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant was de man bang voor 5G-netwerken en was het in brand steken van de zendmasten hier een reactie op. De Nederlander verkeerde naar eigen zeggen onder invloed van GHB.

Inmiddels zegt hij in te zien dat hij tijdens zijn daad was 'doorgeschoten', zowel in zijn informatievergaring als in de discussies over 5G. Hij is nog steeds kritisch tegenover de nieuwe mobiele standaard, maar denkt nu dat politici er een oplossing voor moeten vinden. Inmiddels zou hij ook minder drugs willen gebruiken en onderzoek willen doen naar zijn autismespectrumstoornis. Dit laatste had volgens het reclasseringsrapport een invloed op zijn gedrag.

Omdat hij zijn leven lijkt te beteren, denkt de rechter dat hij niet nogmaals zendmasten in brand zal steken. De Nederlander krijgt daarom een grotendeels voorwaardelijke celstraf. Van die celstraf zijn 38 dagen onvoorwaardelijk, maar die heeft hij al in voorarrest in de cel doorgebracht. Hij hoeft daarom niet terug de gevangenis in, mits hij zich aan de voorwaarden houdt. Er is een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie eiste 180 dagen celstraf waarvan 137 dagen voorwaardelijk.

Wel krijgt de veroordeelde een taakstraf van 120 uur en moet hij een schadevergoeding betalen aan de netwerkbeheerders. Samen komt het neer op 41.000 euro. Ook mag hij zich tijdens de proeftijd niet bevinden 'op, in of nabij' zendmasten.

Begin vorig jaar werden meerdere zendmasten in Nederland en in andere landen in brand gestoken vanwege 5G. De providers waarschuwden toen voor de branden. Later bleek dat de brandstichters niet samenwerkten. In totaal waren er 29 branden gesticht, waarvoor toen zes verdachten waren aangehouden.