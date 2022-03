Ben je ooit bang geweest dat een schaap je simkaart opeet? Nu wil ik je geen angsten aanpraten; de kans dat het gebeurt is verwaarloosbaar, maar het kwam wel dichtbij tijdens een test. Het moest een locatie zijn waar alle providers volgens hun eigen dekkingskaart net wél bereik hadden. Die eis had me geleid naar een plek waar naast 5G-signalen ook schapen waren. Een daarvan kwam wel heel dichtbij. Daar zit je dan met vier telefoons en drie simkaarten op schoot, en twee samengeknepen billen. Er schiet dan van alles door je hoofd. Als het schaap een simkaart inslikt, kan ik het dan volgen en wachten tot… Zou die simkaart dan nog werken?

Het is alweer een jaar geleden dat we 5G hebben getest bij alle providers. Intussen is er veel veranderd. Het dekkingsgebied is nu groter en providers hebben meer ervaring met het finetunen van het netwerk dan een jaar geleden. De roep om een hertest werd ook steeds groter, en dat doen we uiteraard graag.