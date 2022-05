Vodafone Duitsland wil in 2023 eerste Europese standalone 5G-netwerk hebben

De Duitse tak van Vodafone wil dat zijn 5G-netwerk in 2023 volledig standalone is. Het gaat voor zover bekend om de eerste provider die in Europa een volledig standalone 5G-netwerk heeft. Volgend jaar moeten alle 5G-antennes los van het 4G-netwerk werken.

De Duitse provider begon deze lente al met het installeren van aparte 5G-antennes, waarbij de netwerkapparatuur onafhankelijk van het 4G-netwerk werkt. Het bedrijf begon met duizend antennes, nu heeft het bedrijf drieduizend standalone 5G-antennes in Duitsland. Deze antennes werkten eerst alleen op 3,5GHz, nu komt daar 700MHz bij.

Antennes met lagere frequenties hebben een groter bereik van vijf tot acht kilometer, ten opzichte van de 1 kilometer van de 3,5GHz-antennes. Ook biedt deze frequentie beter bereik binnen huizen. Daar staat tegenover dat de snelheid bij deze frequentie een stuk lager ligt, op maximaal 200Mbit/s. Met 3,5GHz is 1Gbit/s mogelijk. Bij het overschakelen naar standalone antennes gebruikt Vodafone nieuwe apparatuur van Ericsson die veertig procent minder energie zou verbruiken.

Na het overschakelen naar aparte antennes wil Vodafone ook overschakelen naar een standalone kernnetwerk, waarin bijvoorbeeld routers en switches zitten. Nu wordt daar nog 4G-infrastructuur voor gebruikt. Dit zorgt ervoor dat smartphones tot twintig procent minder energie zouden verbruiken bij mobiele dataverbindingen, dat de ping verkleind kan worden van 35ms naar 10ms en zouden meer apparaten van het netwerk gebruikt kunnen worden. Bij non-standalone zouden honderdduizend apparaten per vierkante kilometer 5G kunnen gebruiken; bij standalone ligt dit op een miljoen apparaten per vierkante kilometer.

Om het aparte 5G-netwerk te kunnen gebruiken, vereisen apparaten wel softwareupdates. De Samsung Galaxy S21-smartphones en OPPO Find X3 Pro ondersteunen het nieuwe netwerk, schrijft Vodafone. Apparaten zonder updates kunnen Vodafone's 5G-netwerk blijven gebruiken, al werken ze dan in non-standalone-modus.

Vodafone is met deze aankondiging voor zover bekend de eerste Europese provider die een volledig losstaand 5G-netwerk gaat aanbieden. In andere landen bestaat dit al; T-Mobile kondigde bijvoorbeeld medio 2020 zo'n 5G-netwerk in de VS aan. Dit netwerk is bovendien landelijk dekkend, een claim die Vodafone nog niet maakt. De Nederlandse provider KPN zei vorig jaar wel te beginnen met het overschakelen naar een standalone 5G-netwerk. Het bedrijf zei toen niet wanneer dit netwerk volledig standalone zou zijn.

Vodafone Duitsland denkt dat in 2023 60 miljoen mensen toegang zullen hebben tot het aparte 5G-netwerk. Nu hebben 35 miljoen mensen toegang tot dit netwerk. Vodafone's Duitse 5G-netwerk kent nu vijftienduizend 5G-antennes op vijfduizend locaties. Drieduizend van deze antennes zijn nu dus standalone.