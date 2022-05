Meta verwijdert meer dan duizend nepaccounts van de Nicaraguaanse overheid

Meta zegt meer dan duizend Nicaraguaanse nepaccounts van Facebook en Instagram te hebben verwijderd. Volgens het socialmediabedrijf waren de accounts deel van een nepnieuwscampagne van de overheid in dat land.

In de campagne werd nepnieuws verspreid over de oppositie en demonstranten, wat het publieke debat in het land manipuleert, stelt Meta. De posts waren gericht aan de bevolking van Nicaragua en werden verstuurd door nepaccounts. De 'trollenfabriek' werd gerund door de Nicaraguaanse overheid van Daniel Ortega en de FSLN, de partij die aan de macht is in het Centraal-Amerikaanse land.

De operatie werd voornamelijk beheerd vanuit het hoofdkantoor van de postdienst in het land. Alle accounts zijn in oktober verwijderd. Het zou gaan om 937 Facebook-accounts, 140 Facebook-pagina's, 24 Facebook-groepen en 363 Instagram-accounts. De Facebook-pagina's zouden meer dan een half miljoen volgers hebben gehad. In totaal stak de overheid zo'n 12.000 dollar in Facebook- en Instagram-advertenties.

Volgens Meta begon de overheidscampagne al in 2018. Er zou naast Instagram en Facebook ook op onder meer YouTube, Twitter en TikTok nepnieuws verspreid worden door de Nicaraguaanse overheid. Meta zegt in 2021 ook al dergelijke trollenfabrieken van overheden in Ethiopië, Uganda, Sudan, Thailand en Azerbaijan van zijn platformen verwijderd te hebben. Aankomend weekend zijn er presidentsverkiezingen in Nicaragua.