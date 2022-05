WhatsApp gaat mogelijk datumlimiet opheffen voor verwijderen van berichten

WhatsApp heeft een bètaversie van de chatdienst uitgebracht waarmee de tijdslimiet voor het verwijderen van berichten mogelijk is weggehaald. In de huidige stabiele versie van de chatdienst hebben gebruikers een ruim uur om berichten te verwijderen voor andere gebruikers.

Via WABetaInfo

WABetaInfo ontdekte de uitgebreide verwijderfunctie met bètaversie 2.21.23.1. De site, die vaker WhatsApp-functies vroegtijdig naar buiten brengt, kon een appbericht van 23 augustus verwijderen. De nieuwssite claimt dat de verwijdertijd nu onbeperkt is. WABetaInfo benadrukt echter ook dat de functie nog in ontwikkeling is en dat het daarmee niet zeker is dat de stabiele versie ook de onbeperkte verwijderfunctie zal krijgen.

Gebruikers kunnen al jaren berichten voor zichzelf verwijderen, sinds 2017 kunnen ze berichten ook voor andere gebruikers verwijderen. Hierbij gaat het alleen om de berichten die ze zelf hebben gestuurd. Toen gold er een termijn van zeven minuten, inmiddels is deze termijn een uur, acht minuten en zestien seconden. Na deze termijn kunnen gebruikers alleen berichten verwijderen voor zichzelf, waarbij het bericht nog wel blijft bestaan voor de andere gebruikers binnen een chat.