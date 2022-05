Amazon schakelt handelssysteem in New World uit na bug die goud kon dupliceren

Amazon Games heeft alle ingame-transacties tijdelijk uitgeschakeld omdat spelers een exploit hadden gevonden waarmee goud kon worden gedupliceerd. Spelers die gebruikmaken van de exploit krijgen volgens de ontwikkelaars een ban.

Communitymanager Luxendra schrijft op het forum van de game dat 'alle vormen van vermogensoverdracht' worden uitgeschakeld. Dat zijn alle vormen waarbij spelers geld naar elkaar kunnen overmaken of items kunnen ruilen. Ook zijn de trading posts en guild treasuries niet meer te gebruiken. De ontwikkelaars zeggen dat dat duurt zolang er nog geen patch is met een oplossing. Wanneer spelers die kunnen verwachten is nog niet bekend.

De ontwikkelaars nemen de stap nadat er een glitch was ontdekt waarbij spelers hun goud konden verdubbelen. Hoe dat mogelijk was beschrijft Amazon niet. In oktober werd er ook al een exploit gevonden waarbij goud kon worden verdubbeld als ze hun personage overzetten naar een nieuwe serverregio. Die feature werd om meerdere redenen later stopgezet. In dit geval gaat het om een nieuwe bug waarbij twee spelers elkaar geld kunnen geven en tijdelijk lag switch aanzetten.

Hoeveel spelers misbruik hebben gemaakt van de glitch is niet bekend. Amazon zegt hard op te treden tegen iedereen die met de glitch goud heeft verdiend. De extra winst wordt afgepakt en spelers die er misbruik van hebben gemaakt worden gebanned. Nadat de patch is uitgerold wordt het handelssysteem weer ingeschakeld, belooft de studio.