Amazon draait voortgang spelers New World terug na fout met goudcompensatie

Amazon heeft de voortgang van spelers op Europese servers van New World met enkele uren teruggedraaid. Spelers kregen per ongeluk te veel in-game goud ter compensatie van eerdere problemen met belastingen. De handelspost-functie is vooralsnog helemaal uitgeschakeld.

Tijdens het uitdelen van het compensatiegoud ging er iets mis met de database waarin de som bepaald werd, waardoor sommige spelers naar eigen zeggen tot 300.000 in-game goudstukken kregen. Veel van de betreffende spelers hebben waarschijnlijk snel bij de winkeliers dure spullen gekocht. In reactie hierop werden de Europese Servers van New World tijdelijk in onderhoudsstaat gebracht waardoor spelers niet meer konden spelen. Enkele uren later kondigde Amazon Games aan dat de omvangrijke fout met het geld niet meer recht te zetten viel; het terugdraaien van alle voortgang was de enige optie.

Daarom werd de staat van de Europese servers van New World donderdagmiddag met enkele uren teruggedraaid. Voortgang van spelers, companies en de handelsposten werden weer teruggebracht naar de staat waarin ze zich om 12.45 uur bevonden. Het terugdraaien van de handelsposten duurt daarentegen een stuk langer waardoor deze functie op het moment van schrijven nog steeds niet beschikbaar is.

Dit is niet de eerste keer dat New World problemen heeft met de in-game economie. Begin november ontdekten spelers dat ze door middel van een glitch goud konden dupliceren. De handelsfunctie werd in reactie hierop uitgeschakeld. Twee weken later werd er ook een glitch ontdekt waardoor items gedupliceerd konden worden. In dit geval werden 'alle vormen van kapitaaloverdracht' tijdelijk uitgeschakeld.