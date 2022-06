Interpol pakt wereldwijd ruim 1000 criminelen op bij operatie tegen cybercrime

De International Criminal Police Organization heeft wereldwijd ruim 1000 criminelen opgepakt na een grootschalige operatie tegen cybercrime. Ook werd er omgerekend bijna 24 miljoen euro onderschept en werden er ruim 2300 bankrekeningen bevroren.

Interpol was tijdens de vier maanden durende operatie 'HAEICHI-II' actief in twintig landen waaronder ook landen in Europa, zo laat de internationale politieorganisatie weten. De opgepakte criminelen worden verdacht van uiteenlopende online misdrijven, waaronder van geld witwassen, investeringsfraude en het uitbaten van illegale online casino's. Ook zouden criminelen romance scams hebben uitgevoerd, waarbij slachtoffers gemanipuleerd worden door in hun ogen potentiële romantische partners.

De organisatie wist meerdere modus operandi te achterhalen waarop de cybercriminelen geld van slachtoffers wisten te stelen. Zo zou een criminele bende de advocaten van een textielbedrijf uit Colombia hebben geïmiteerd door middel van 'zeer verfijnde emails'. Het bedrijf werd op deze manier overgehaald om in totaal ruim 14 miljoen euro naar criminelen over te maken. Interpol wist naar eigen zeggen 94 procent van het overgemaakte geld weer te retourneren bij het bedrijf. In Slovenië vond een vergelijkbare zwendel plaats. In beide gevallen werd het nieuwe Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol getest om het gestolen geld op tijd te kunnen onderscheppen.

Daarnaast stelt Interpol dat criminelen opportunistisch van hypes gebruikmaken bij cybercrime. Netflix' Squid Game wordt als voorbeeld genoemd; een app met de naam en het marketingmateriaal van de populaire Zuid-Koreaanse Netflix-serie werd gebruik om trojan-malware bij slachtoffers te installeren. Vervolgens konden hackers het slachtoffer zogenaamde abonnementen laten afnemen zonder dat de gebruiker daar toestemming voor hoefde te geven. "Online oplichterijen zoals deze evolueren zo snel als de culturele trends die zij opportunistisch uitbuiten", aldus Interpol-topman José De Gracia.

Operation HAEICHI-II is het tweede initiatief van Zuid-Korea in samenwerking met Interpol, maar de eerste internationale anticybercrime-operatie binnen deze samenwerking. Onder meer leden uit China, Colombia, India, Ierland, Japan, Roemenië, Singapore, Slovenië en Spanje werkten aan het onderzoek mee.