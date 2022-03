Interpol haalt duizenden online nepapotheken offline en ziet meer coronamisbruik

De internationale politiedienst Interpol heeft 'duizenden' nepapotheekwebwinkels offline gehaald, volgens de organisatie een recordaantal. Criminelen misbruiken de pandemie steeds vaker door bijvoorbeeld neppe mondmaskers en coronatests te verkopen, stelt de organisatie.

Interpol haalde bij een operatie 113.020 url's van onder meer online marktplaatsen offline, een recordaantal sinds het in 2008 met dergelijke operaties begon. Het gaat bijvoorbeeld om websites van een man in Venezuela die via WhatsApp nepmedicijnen verkocht, of om sites die drie miljoen nepmedicijnen en neppe gezondheidsapparaten verkochten in het Verenigd Koninkrijk.

De operatie duurde van 18 tot 25 mei en liet volgens Interpol zien dat criminelen nog steeds misbruik maken van de pandemie. Zo waren neppe en niet-goedgekeurde coronatestkits goed voor meer dan de helft van alle in beslag genomen medische apparaten. In totaal werden er 277 mensen gearresteerd voor de online verkoop van neppe medische apparaten en werd er voor ruim 18,9 miljoen euro aan neppe geneesmiddelen in beslag genomen.

De internationale politieorganisatie schrijft dat hoewel sommige kopers wisten dat ze valse geneesmiddelen kochten, wisten de meesten dit niet en werden hun levens daarmee potentieel op het spel gezet. De operatie heette Operation Pangea. Het gaat om de veertiende Operation Pangea sinds 2008.