Interpol heeft in samenwerking met beveiligingsbedrijven in totaal 8.800 command and control-servers geÔdentificeerd in Zuidoost-AziŽ tijdens een gezamenlijke actie. Daarnaast vonden de organisaties 270 met malware geÔnfecteerde websites.

Volgens Interpol waren onder de websites onder andere overheidsportalen die toegang gaven tot persoonsgegevens. De verschillende c2 -servers worden gebruikt om malwarevarianten aan te sturen die zijn gericht op financiële instellingen of die ransomware verspreiden en ddos-aanvallen faciliteren. Interpol meldt niet welke actie er na identificatie van de servers is ondernomen, maar schrijft alleen dat er een onderzoek naar de servers plaatsvindt.

De c2-servers waren verdeeld over acht verschillende landen in de regio. Bij de actie waren onderzoekers uit Indonesië, Maleisië, Myanmar, Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam betrokken. De Chinese overheid zou de actie eveneens hebben gesteund. Andere uitkomsten van het onderzoek waren de identificatie van phishingwebsites en van een crimineel in Indonesië die kant-en-klare 'phishingkits' met YouTube-handleidingen verkocht.

Interpol voert vaker onderzoeken naar internetcriminaliteit uit. Vorig jaar wist de dienst de Nigeriaanse topman van een internationaal fraudenetwerk op te pakken. In 2012 vond de arrestatie van 25 vermeende Anonymous-hackers plaats.