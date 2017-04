Door Sander van Voorst, maandag 24 april 2017 16:41, 11 reacties • Feedback

LinkedIn heeft bekendgemaakt dat het 500 miljoen geregistreerde gebruikers heeft. In oktober meldde het bedrijf nog dat het een ledenaantal van 467 miljoen had. De Microsoft-dochter zegt niet hoeveel van haar leden maandelijks actief zijn op de site.

LinkedIn maakt de aantallen bekend in een blogpost, waarin het zegt dat de leden zijn verdeeld over 200 verschillende landen. Daarnaast heeft het bedrijf statistieken vrijgegeven over de landen met het hoogste gemiddelde aantal connecties per gebruiker. Daarbij staat Nederland op de tweede plaats met 188 connecties. Op de eerste plaats staan de Verenigde Arabische Emiraten met 211 connecties.

Uit de cijfers blijkt bovendien dat gebruikers in Amsterdam op de tweede plaats staan als het gaat om de plaatsen met de meeste connecties. Zij staan op gemiddeld 288 connecties per gebruiker. Op nummer één staat Londen, met een gemiddeld aantal van 307. Amsterdam wordt gevolgd door San Francisco.

Microsoft kondigde in 2016 aan het zakelijke netwerk te willen overnemen voor een bedrag van 26 miljard dollar. Met 433 miljoen gebruikers, waarvan twee miljoen betalend, kwam dat destijds neer op een prijs van omgerekend bijna 54 euro per gebruiker. De overname werd eind vorig jaar afgerond.

Hoeveel actieve gebruikers LinkedIn per maand heeft, is onbekend. TechCrunch schrijft op basis van cijfers van een analistenbureau dat het om 250 miljoen maandelijks actieve gebruikers op het mobiele platform gaat. Facebook maakte tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekend dat het maandelijks 1,86 miljard actieve gebruikers heeft.