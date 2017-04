Door Joris Jansen, maandag 24 april 2017 17:31, 34 reacties • Feedback

Vodafone kampt sinds maandagmiddag met een storing. Volgens de provider is het 4g-netwerk getroffen. Het bedrijf raadt klanten aan om gebruik te maken van het 3g-netwerk. Door de storing ondervinden klanten vooral problemen met mobiel internet.

Vodafone zegt op Twitter dat klanten het 3g-netwerk kunnen gebruiken en dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Wanneer de problemen voorbij zijn is nog onduidelijk; Vodafone was onbereikbaar voor commentaar.

Volgens Alle Storingen is de storing rond half vier 's middags ontstaan. Verschillende gebruikers melden dat het 4g-symbool op smartphones wel zichtbaar is, maar dat internet via het 4g-netwerk hapert. Als bewust 3g als mobiel netwerk wordt ingesteld, werkt mobiel internet wel normaal. Enkele gebruikers melden dat ook bellen niet goed werkt. De meldingen over de storingen komen uit allerlei verschillende regio's van het land.

Update 17.42: Vodafone meldt op Twitter dat er gedurende een korte tijd een storing op het 4g-netwerk is geweest, maar dat het netwerk inmiddels 'herstellende' is en dat de problemen aan het afnemen zijn. Wanneer de storing helemaal is verholpen en het netwerk weer normaal functioneert is nog onduidelijk.