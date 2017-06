Door Arnoud Wokke, maandag 12 juni 2017 09:34, 27 reacties • Feedback

Submitter: Mysth

Sommige Nederlandse Vodafone-klanten hebben last van een storing waardoor ze geen mobiel internet hebben. Het is nog onbekend om hoeveel klanten het precies gaat. De storing is het gevolg van werkzaamheden aan het netwerk. De telefoon herstarten moet in veel gevallen helpen.

De storing begon volgens de site AlleStoringen zondagavond rond een uur of zeven en houdt nog steeds aan. De provider zegt op het eigen forum dat het herstarten van de telefoon in veel gevallen zal helpen, doordat het toestel dan een nieuwe verbinding met het netwerk opzet. Het aan- en uitzetten van de vliegtuigmodus heeft hetzelfde effect. Het is onbekend welke werkzaamheden de storing hebben veroorzaakt. Het lijkt, gezien het aantal meldingen, niet te gaan om een grootscheepse storing.