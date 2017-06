Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 10:07, 35 reacties • Feedback

Microsoft heeft op de E3-gamebeurs laten weten dat er een nieuw backward compatibility-programma aankomt voor de Xbox One-console. Daarmee wordt het mogelijk om games te spelen die uitkwamen voor de originele Xbox.

Xbox-marketingtopman Albert Penello maakte het nieuws via Twitter bekend. Daarbij schreef hij dat het mogelijk zal zijn om de originele gameschijven te gebruiken en dat de digitale licenties overdraagbaar zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van system link met consoles van alle drie de Xbox-generaties. Op die manier zijn verschillende consoles aan elkaar te koppelen en kan dezelfde game op verschillende systemen worden gespeeld.

Er is nog geen catalogus beschikbaar van de originele Xbox-games die speelbaar zullen zijn. Op de desbetreffende Microsoft-pagina staat alleen dat de functie in de herfst van dit jaar beschikbaar komt en dat tegen die tijd meer details bekend worden gemaakt. Toen Microsoft backward compatibility aankondigde voor Xbox 360-games op de Xbox One, was er in eerste instantie een beperkt aantal games beschikbaar. In november 2015 maakte Microsoft de eerste 104 compatibele games bekend. Inmiddels is de lijst gegroeid naar 386.