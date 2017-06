Door Arnoud Wokke, maandag 12 juni 2017 10:21, 12 reacties • Feedback

De Chinese fabrikant TCL onderzoekt of de display van toekomstige exemplaren van de BlackBerry KEYone-smartphone moet worden vastgelijmd. Dat gebeurt nu niet, waardoor de display onder grote druk uit de behuizing kan loskomen.

Volgens een statement van TCL aan BlackBerry-fansite Crackberry is er tot nu toe een 'handvol' gebruikers geweest met het probleem van een loslatende display op een aantal van in totaal duizenden geleverde telefoons. De KEYone kwam vorige maand uit en verschijnt binnenkort in de Benelux.

TCL onderzoekt of het 'aanvullende maatregelen op het gebied van lijm' moet nemen om de display vast te maken aan de rest van de behuizing. Dat moet de bouw van het toestel 'verder versterken' en 'elke mogelijkheid dat de display losgaat, elimineren'. Het is onbekend of en wanneer TCL het scherm vast gaat lijmen aan de rest van de behuizing.

Vorige week kwam naar buiten dat de niet-vastgelijmde display bij diverse gebruikers problemen oplevert. TCL zegt dat gebruikers die ermee te maken krijgen, contact moeten opnemen met de supportafdeling om hun toestel om te ruilen.

