Door Arnoud Wokke, vrijdag 9 juni 2017

Gebruikers van de nieuwe smartphone BlackBerry KEYone klagen over een scherm dat loskomt doordat het niet is vastgelijmd aan de rest van het toestel. Het is onbekend of het een productiefout is in weinig exemplaren of dat alle KEYones ermee te maken hebben.

Een gebruiker met de nick The_Q laat in een post op het Crackberry-forum zien hoe het scherm van zijn KEYone na een 'kleine val' eraf is gekomen en ook gebruiker daytrade heeft zoiets al meegemaakt. Daarnaast komt het issue naar voren in een test van YouTube-kanaal JerryRigEverything.

De schermen van smartphones zitten in vrijwel alle gevallen vastgelijmd aan de behuizing om ervoor te zorgen dat het display niet makkelijk loskomt als het toestel bijvoorbeeld een keer valt. Dankzij de lijm blijft het scherm bij een val vaak dicht op de behuizing, waardoor de connector tussen het display en het moederbord vast blijft zitten en de telefoon kan blijven werken. Fabrikant TCL heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Het is onbekend of de lijm ontbreekt bij een beperkt aantal toestellen of dat alle telefoons ongelijmde schermen hebben.

BlackBerry bracht de KEYone onlangs uit in diverse landen en het toestel zal binnenkort verkrijgbaar zijn in de Benelux. Het is de eerste door TCL gefabriceerde BlackBerry met een fysiek toetsenbord. Toen BlackBerry nog zelf toestellen maakte, was het fysieke toetsenbord een van de belangrijkste punten van onderscheid ten opzichte van veel concurrenten.