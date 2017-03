Door Sander van Voorst, vrijdag 31 maart 2017 17:37, 3 reacties • Feedback

Het Canadese BlackBerry heeft bij de presentatie van de kwartaalcijfers een verlies gepresenteerd, dat kleiner was dan de verwachting van analisten. Het bedrijf heeft deze keer geen cijfers over de verkoop van telefoons bekendgemaakt.

BlackBerry presenteerde vrijdag de cijfers van het afgelopen kwartaal. Daaruit is op te maken dat het nettoverlies neerkomt op 47 miljoen dollar. Dit had een positief effect op de aandelen van het bedrijf omdat het verwachte verlies hoger lag, aldus The Wall Street Journal. Volgens ceo John Chen zijn de resultaten te danken aan de 'mix van software en diensten', waarop BlackBerry de nadruk legt. Hij verwacht dan ook dat de softwaretak van het bedrijf het komende jaar zal groeien. De totale omzet kwam neer op 286 miljoen dollar ten opzichte van 464 miljoen een jaar geleden.

BlackBerry maakte in september bekend dat het zou stoppen met het maken van eigen smartphones. In de tussentijd hebben verschillende licentienemers toestellen onder de BlackBerry-naam naar buiten gebracht, waaronder het Indonesische BB Merah Putih en het Chinese TCL. Deze zijn voorzien van de eigen Android-versie van de Canadese onderneming. De strategie van BlackBerry is dan ook om de eigen hardware los te laten en zich verder te richten op het ontwikkelen van software en het aanbieden van diensten.

Eerder bleek dat BlackBerry in gesprek is met autofabrikanten over het maken van software voor zelfrijdende auto's. Deze week werd bekend dat Ford 400 medewerkers van BlackBerry in dienst neemt om aan draadloze technieken voor auto's te werken.

Het in februari gepresenteerde KEYone-toestel van TCL