BlackBerry ziet verkoop van software en licenties aantrekken

BlackBerry heeft het afgelopen kwartaal sterke financiŽle cijfers weten te noteren, en dat heeft het vooral te danken aan de softwaretak van het bedrijf. De inkomsten binnen de zogenaamde Software and Services-tak in het afgelopen kwartaal waren zelfs een bedrijfsrecord.

Dat maakte het bedrijf zelf bekend in een persbericht. De totale inkomsten van BlackBerry in het afgelopen kwartaal kwamen uit op 238 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 201 miljoen euro. Daarvan droeg Software and Services ongeveer 185 miljoen dollar bij, waardoor software dus het overgrote deel van BlackBerry's inkomsten beslaat. De inkomsten komen vooral uit licentiedeals, en BlackBerry verwacht daarom dat de inkomstenstroom blijft bestaan.

De sterke verkoop van licenties en software betekende een record voor de bedrijfstak. De verkoop uit smartphones daarentegen kelderde scherp; er werd in het afgelopen kwartaal voor 15 miljoen dollar verkocht, terwijl dat een jaar geleden nog 105 miljoen dollar in de boeken werd geschreven. Al met al maakte BlackBerry een winst van 19 miljoen dollar.

BlackBerry heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug, nadat de verkoop van smartphones en andere mobiele apparaten kelderde. Het bedrijf is echter al een aantal jaren bezig om de focus te verleggen naar software, iets dat nu vruchten lijkt af te werpen.