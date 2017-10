Apple geeft broncode van kernel macOS en iOS vrij

Apple heeft van de op XNU gebaseerde kernel zijn broncode vrijgegeven. Die kernel gebruikt Apple onder andere voor macOS en iOS, en is nu beschikbaar onder een zogenaamde Apple Public Source License, waardoor er nog wel de nodige restricties gelden voor ontwikkelaars.

Een speciale webpagina bevat alle broncode die Apple online heeft gezet, en daar heeft het bedrijf nu ook de XNU-kernel, die onderdeel is van het Darwin-besturingssysteem, geplaatst. Overigens kunnen ontwikkelaars voor de broncode ook op Github terecht. Wie gebruik wil maken van de Apple-software in eigen projecten, moet er wel rekening mee houden dat de broncode is vrijgegeven onder een Apple Public Source License 2.0. Die legt ontwikkelaars een aantal restricties op, die onder meer op Github zijn na te lezen.



Apple gebruikt de XNU-kernel voor Darwin, het besturingssysteem dat de basis vorm voor onder meer het besturingssysteem macOS; dat geldt zowel voor de recente versies, als oudere versies van de software. Ook het mobiele besturingssysteem iOS is gebaseerd op de XNU-kernel, en het watchOS voor Apples slimme horloges maakt er ook gebruik van.

Het is niet de eerste keer dat Apple delen van zijn broncode openbaar maakt. Vorig jaar bracht het de Darwin-broncode voor macOS 10.12 uit, en een jaar eerder werden delen van de broncode van El Capitan uitgebracht, dat toen nog onder de OS X-naamgeving viel.