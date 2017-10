Samsung opent onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie in Canada

Samsung heeft in samenwerking met wetenschappers een onderzoekscentrum geopend voor kunstmatige intelligentie. Tesamen met onderzoekers van de universiteit van Montreal wil Samsung technologie ontwikkelen voor zelfrijdende auto's, beeldherkenning en andere zaken.

Dat heeft Samsung zelf bekendgemaakt. Volgens het bedrijf is het onderzoekscentrum geopend bij de campus van de universiteit van Montreal, en is het al sinds medio augustus in bedrijf. Er wordt samengewerkt met de onderzoeksgroep van professor Yoshua Bengio, die zich heeft gespecialiseerd in deep learning, machine learning, en kunstmatige intelligentie.

Samsung hoopt dat het onderzoekscentrum een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Het Koreaanse bedrijf noemt zelf voorbeelden als technieken voor zelfrijdende auto's, software die beelden kan herkennen op foto's, en spraakherkenning.

Daarnaast liet de Koreaanse fabrikant ook nog weten dat het werkt aan een zogenaamd Neural Processing Research Center in Zuid-Korea, waarbij het ook wil samenwerken met lokale universiteiten. Later dit jaar moeten de eerste stappen worden gezet, waarbij het voornaamste doel is om een 'ai-processor' te ontwikkelen.

Eerder dit jaar begon Samsung met de bouw van een testfaciliteit voor zelfrijdende auto's in Zuid-Korea, bij K-City. Het zou de grootste faciliteit ter wereld worden, en het eerste deel zou nog deze maand geopend moeten worden.