'Samsung werkt aan systeem voor slim gebouwbeheer'

Samsung werkt aan een systeem voor slim gebouwbeheer, waarmee bijvoorbeeld licht en temperatuur automatisch beheerd kunnen worden. De Zuid-Koreaanse fabrikant wil het systeem volgende week presenteren, zo meldt The Korea Herald op basis van eigen bronnen.

De krant schrijft dat het systeem de naam b.IoT draagt en dat het gaat om een 'internet-of-thingssysteem' dat werkt op basis van kunstmatige intelligentie. Dit zou toe te passen zijn in gebouwen waar het aan de hand van verschillende sensoren informatie verzamelt, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van mensen. Zo kan het automatisch de energievoorziening naar een kamer uitschakelen als er niemand meer aanwezig is.

Hetzelfde zou gelden voor het beheren van de temperatuur in een pand, waarbij verwarming en airco door het systeem worden aangestuurd. De krant meldt verder dat b.IoT ook voor beveiligingsdoeleinden inzetbaar moet zijn. Samsung zou het systeem op 18 oktober willen presenteren en zelf in gebruik willen nemen op locaties in Polen en Zuid-Korea.

Samsung biedt momenteel al domoticaproducten onder de naam SmartThings aan, maar uit de reactie van een Samsung-topman aan de krant is op te maken dat het bedrijf zich hiermee op een andere markt wil richten.