Samsung introduceert high-end vr-bril met hoge resolutie voor Windows-pc's

Samsung heeft zijn HMD Odyssey aangekondigd, een high-end vr-bril voor het Windows Mixed Reality-platform. De bril maakt gebruik van oledschermen en heeft een hogere resolutie dan de HTC Vive en Oculus Rift, terwijl de beeldhoek gelijk is.

In de HMD Odyssey zitten twee 3,5"-oledschermpjes met een resolutie van 1440x1600 pixels. Bij de Vive en Rift is de resolutie per oog met 1080x1200 pixels een stuk lager. De schermpjes werken op 90 of 60Hz en geven een beeldhoek van 110 graden. Het gewicht van de vr-bril is 645 gram.

Aan de voorkant van de headset zitten camera's voor tracking van de bewegingscontrollers en in de bril zitten een versnellingsmeter en gyroscoop die metingen verrichten over zes assen. De HMD Odyssey wordt met een vier meter langere hdmi 2.0- en usb 3.0-kabel verbonden met de pc.

De HMD Odyssey heeft een geïntegreerde hoofdtelefoon voorzien van het merk AKG. Samsung nam een jaar geleden Harman over, waar AKG onderdeel van is. In de Amerikaanse webwinkel van Microsoft staat de vr-bril van Samsung te koop voor 499 dollar, dat is inclusief controllers. Vanaf 7 november zou de bril leverbaar zijn. Wanneer de HMD Odyssey te koop is in de Benelux, is niet bekend. Omgerekend met btw zou de prijs uitkomen op ongeveer 513 euro.

Samsungs HMD Odyssey is de meest geavanceerde vr-bril voor het Windows Mixed Reality platform tot nu toe. Andere fabrikanten, zoals Acer, Dell en HP, kondigden ook brillen aan of hebben deze al uitgebracht, maar veelal zijn deze goedkoper en hebben ze een kleinere beeldhoek van honderd graden. Ook maken deze brillen gebruik van lcd-panelen in plaats van oledschermpjes. Alleen Asus kondigde een variant met oledschermen aan, maar die heeft een lagere resolutie van 1080x1200 pixels per oog.

Het Windows Mixed Reality-platform is onderdeel van de komende Windows 10 Fall Creators Update. Als die update uit is, kunnen gebruikers aan de slag met de vr-brillen. Er moet ook compatibiliteit komen met Steam, zodat het mogelijk wordt om vr-games op het gameplatform van Valve te spelen met brillen zoals de HMD Odyssey.