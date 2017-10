Samsungs high-end vr-bril voor Windows-pc's komt niet naar Europa

Samsung high-end vr-bril voor Windows-pc's komt niet uit in Europese landen. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De HMD Odyssey zal alleen te koop zijn in de Verenigde Staten. Waarom dat is, heeft de Zuid-Koreaanse elektronicamaker nog niet gezegd.

De release in de Verenigde Staten staat gepland voor 6 november. De bril kost daar 499 dollar. Samsung bevestigt tegenover techsite The Verge dat het de bril niet op de Europese markt zal uitbrengen. Samsung kondigde zijn HMD Odyssey-headset enkele weken geleden aan. Het is onbekend waarom dat is, want de benodigde Windows-versie is wel in Europa uitgekomen. Het zou kunnen dat Samsung bijvoorbeeld een tekort heeft aan onderdelen om genoeg exemplaren te maken voor een Europese release.

Samsungs HMD Odyssey is de meest geavanceerde vr-bril voor het Windows Mixed Reality platform tot nu toe. Andere fabrikanten, zoals Acer, Dell en HP, kondigden ook brillen aan of hebben deze al uitgebracht, maar veelal zijn deze goedkoper en hebben ze een kleinere beeldhoek van honderd graden. Ook maken deze brillen gebruik van lcd-panelen in plaats van oledschermpjes. In de HMD Odyssey zitten twee 3,5"-oledschermpjes met een resolutie van 1440x1600 pixels. De schermpjes werken op 90 of 60Hz en geven een beeldhoek van 110 graden. Het gewicht van de vr-bril is 645 gram.

De eerste vr-brillen die werken met Windows Mixed Reality kwamen dinsdag uit, samen met de Fall Creators Update van Windows 10. Tweakers bekeek de eerste brillen voor Windows ingebouwde 'mixed reality'-platform in een preview eerder dit jaar.